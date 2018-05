La conduite autonome intéresse-t-elle réellement les automobilistes?

Article par Olivier Beaulieu

La progression des technologies de conduite autonome fait couler beaucoup d’encre depuis la dernière décennie, mais est-ce que c’est pour les bonnes raisons? Les automobilistes se sentent interpelés par cette technologie sortie tout droit d’un film de science-fiction, mais est-ce qu’elle les intéresse réellement? Une étude américaine statue et les résultats sont pour le moins surprenants!

79% des répondants ne sont pas intéressés

Un sondage a été réalisé aux États-Unis auprès de près de 2 000 propriétaires de voiture, âgés entre 18 et 65 ans ayant un revenu par ménage supérieur à 25 000 $. Parmi tous ces répondants, 79% affirment ne pas être intéressé du tout par cette technologie alors que 84% affirment qu’ils refuseraient de posséder une telle voiture dans les cinq prochaines années.

Il est cependant intéressant de noter l’objet des réticences des répondants. Les propriétaires de voitures luxueuses attendent avec impatience l’arrivée des véhicules entièrement autonomes principalement pour des raisons de sécurité alors que les propriétaires de voitures intermédiaires ou de base craignent les voitures autonomes pour cette même raison.

Selon le sondage réalisé par CarGurus, les propriétaires de voitures luxueuses sont naturellement plus intéressés vers ces technologies que les propriétaires de voitures intermédiaires et de base. Et parmi les adeptes de cette technologie, près du quart sont des propriétaires d’une BMW. Pourtant, ces mêmes répondants ne semblent pas avoir confiance aux technologies développées par le Groupe BMW, car Tesla est le manufacturier qui reçoit la plus grande confiance des automobilistes, bien loin devant Toyota, Waymo et BMW.

Avec de tels résultats, il est intéressant de se questionner au sujet de la pertinence de l’arrivée des assistants à la conduite. Jusqu’à maintenant, les systèmes comme le freinage autonome d’urgence et l’alerte de sortie de voie peuvent convenir à certains conducteurs, mais à en voir les résultats du sondage, les automobilistes ne veulent pas adopter les voitures autonomes. Alors pourquoi y mettons-nous tant d’efforts? La question est lancée. Qu’en pensez-vous?