La Corne d’abondance remercie ses bénévoles

Crédit photo : (Photo : Le Reflet - Denis Germain)

La Semaine de l’action bénévole se tient du 7 au 13 avril sous le thème «Et si on osait … bénévoler!». Oser bénévoler, c’est trouver un équilibre entre implication bénévole, vie professionnelle et personnelle. De plus, s’entraider et être solidaires les uns avec les autres améliore la santé psychologique et physique et cela permet d’entretenir un lien social.

Notre sentiment d’utilité s’élève lorsque nous constatons à quel point nos efforts aident les autres.

La Corne d’abondance de Candiac est fière de pouvoir affirmer qu’à la Corne, ce sont uniquement des bénévoles qui assurent la réussite des différents secteurs d’activité de l’organisme. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’appui, l’encouragement, le temps et la bonne humeur d’une équipe de bénévoles exceptionnels.

Mille mercis de faire partie d’une équipe grâce à laquelle nous pouvons aider les gens et faire une grande différence pour les personnes dans le besoin. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible.

La direction de la Corne d’abondance