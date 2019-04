La Coupe Dodge disputée dans deux arénas d’ici

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

L’aréna Sportium à Sainte-Catherine et l’aréna à La Prairie seront les hôtes des compétitions des équipes bantam AA et midget AA dans le cadre de la Coupe Dodge de hockey, qui aura lieu du 17 au 21 avril.

Au total, plus de 4 000 hockeyeurs se rendront dans plusieurs villes de la région du Richelieu, qui accueillera le volet masculin de la 42e édition des championnats provinciaux de hockey.

Comme la Coupe Dodge revient dans la région aux 7 ans, Yanic Brisson, président de l’Association de hockey mineur à La Prairie, indique que c’est «un rendez-vous pour y voir du beau calibre de hockey et en profiter pour visiter le nouvel aréna».

L’ouverture officielle des championnats à La Prairie se fera le 18 avril, à 20h. Plusieurs dignitaires seront présents pour la mise au jeu officielle dont des représentants de Hockey Québec et le maire substitut de La Prairie, Pierre Voccino.

Un événement d’envergure

Une mise au jeu officielle se fera aussi à l’aréna Sportium, dès 18h30. Un buffet et la présentation de dignitaires sont au programme. Les membres du comité ont invité les députés et maires de Sainte-Catherine et Candiac.

Michel Gauvreau, président de l’Association de hockey mineur Roussillon explique que c’est entre autres grâce à la fusion des associations de Candiac et de Sainte-Catherine que l’accueil de la Coupe Dodge est possible au Sportium.

«Au début de la fusion, les gens étaient réticents, mais au niveau de l’administration, ça va beaucoup mieux. On est plus grands et plus gros», dit-il.

Les autres compétitions auront lieu à Saint-Hyacinthe, Saint-Basile-le-Grand, Greenfield Park, Longueuil, Sainte-Julie, Saint-Lambert, Varennes, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sorel-Tracy, Boucherville et au Mont-Saint-Hilaire.

La Coupe Dodge en chiffres

-484 matchs

-249 équipes

-15 villes

-5 jours

-1 000 bénévoles