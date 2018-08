La Coupe Micra : quatre ans déjà

Article par Olivier Beaulieu

Jacques Deshaies, journaliste automobile, a fondé la Coupe Micra il y a quatre ans. Le principe est simple. Il s’agit d’une série de courses monotype se déroulant au Québec et en Ontario entre les mois de mai et septembre, où les pilotes combattent pour une place sur le podium. Pour à peine moins de 25 000 $, les pilotes peuvent se procurer une Nissan Micra et s’affronter sur des circuits fermés, ce qui en fait la course automobile la plus abordable au Canada.

Deshaies explique que « chaque fin de semaine de course est composée de 30 minutes d’essais libres, d’une séance de qualification de 30 minutes et de deux courses de 40 minutes chacune, soit plus de deux heures de pilotage, d’adrénaline et de plaisir! » Les pilotes qui veulent participer peuvent commander l’une de ces voitures et la conserver aussi longtemps qu’ils le veulent. Tout ce qui leur manque pour pouvoir sauter en piste, c’est une licence de pilote et une formation variant entre une et deux journées.

La Coupe Micra s’inscrit dorénavant dans plusieurs courses d’envergure comme le Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) et elle jouit d’une grande visibilité.

Pour la 49e édition, le GP3R nous présentait dans sa programmation officielle la quatrième fin de semaine de la Coupe Micra 2018. Les résultats officiels sont disponibles sur le site officiel de la Coupe et les courses sont également en ligne sur le compte Facebook de l’évènement. Si vous désirez être impressionné à très petit prix, vous ne serez assurément pas déçu par cette division de compétition automobile. Elle en vaut le détour!