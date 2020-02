La Course des 7 célèbre sa 7e année

La Course des 7 pour Leucan célèbre son année chanceuse, sa septième! Les rues de Sainte-Catherine accueilleront les coureurs le 13 juin pour les habituels parcours allant de 1 à 21 km.

La Course des 7 rassemble chaque année depuis 2014 plus de 1 300 coureurs et marcheurs. Depuis 2019, la Ville s’est associée à Leucan Montérégie pour l’organisation de l’événement.

Cette année, un défi anniversaire sous la mousse est proposé aux participants de tous âges, et l’événement Ma ville en fête se déroulera de nouveau sur le site en simultané, avec des jeux gonflables, des activités le matin et des spectacles en soirée.

«Les participants ne sont pas tenus d’effectuer une collecte de dons, mais les organisateurs comptent sur l’implication de tous afin d’amasser plus de 85 000$ cette année», indique la Ville dans un communiqué.

Les fonds permettront d’offrir un appui financier aux enfants atteints de cancer et leur famille, de les soutenir et de les accompagner ainsi que d’investir dans la recherche en oncologie pédiatrique. Ils serviront également à informer et sensibiliser le public sur le cancer chez l’enfant.

Rabais

L’organisation de la Course des 7 offre un rabais de 5$ à 10$ pour tous ceux qui s’inscriront d’ici au 9 février.

Ceux qui ne souhaitent pas marcher ou courir, mais qui aimeraient tout de même soutenir la cause, peuvent soit faire un don à un participant, soit prendre part au Défi têtes rasés Leucan qui se déroulera sur le site de la course la journée même. Les organisateurs ont également besoin de bénévoles le jour de l’événement.