La course des pères Noël amasse 1000 $ pour les jeunes autistes

Plus de 80 pères Noël ont couru 5 km dans les rues de Saint-Constant au profit d’une bonne cause, le 8 décembre.

La course thématique des pères Noël est une initiative de la Ville et de la Fondation François Martel, qui offre aux jeunes autistes des équipements appropriés et adaptés à la pratique de différents sports. Plusieurs parents accompagnés de leurs enfants se sont prêtés au jeu, permettant d’amasser 1 000$.

«C’était merveilleux, affirme le président de la Fondation, François Martel. C’était une très belle journée, c’était festif, extraordinaire.»

«Les gens sont généreux. La Ville a fait un très grand travail. Je suis comblé», ajoute-t-il.

«Cette première édition a été un franc succès et a permis aux coureurs de donner au suivant de façon ludique», a quant à elle indiqué la Ville par voie de communiqué.

Parade du père Noël

En après-midi, une parade du père Noël a sillonné la rue Sainte-Catherine de l’école Piché-Dufrost à la base de plein air. Véhicules allégoriques, fanfare, danseurs, mascottes et père Noël étaient réunis pour divertir les citoyens qui s’étaient déplacés le long du parcours de 3 km.

La journée s’est terminée avec des feux d’artifice pour clore l’année de festivités du 275e anniversaire de Saint-Constant.

«Nous sommes très fiers de la programmation proposée pour célébrer l’arrivée des Fêtes. Il y en a eu pour tous les goûts et tous les âges! Nous espérons que cela vous a plu et que ces activités reviendront l’an prochain! L’année de festivités du 275e se terminera officiellement avec la séance du conseil historique du 17 décembre aux anciens presbytères», a mentionné le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.

Tocadéo clôt les Sacrés shows

Plus de 3 500 visiteurs se sont rendus au Marché de Noël victorien de Saint-Constant à Exporail, du 6 au 8 décembre. Une cinquantaine d’exposants étaient présents pour cette 4e édition de l’événement.

«Le Marché de Noël victorien est un incontournable du temps des Fêtes où l’on peut trouver des produits de qualité et des petits trésors locaux», a souligné M. Boyer.

Le 7 décembre, le quatuor Tocadéo était présent à l’église de la Ville afin de clore la série des Sacrés shows 2019 avec son spectacle Meilleurs vœux. À leur arrivée, les spectateurs ont été accueillis à l’ancienne par les membres du conseil municipal, habillés en costumes d’époque. L’église était pleine pour l’occasion.