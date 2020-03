La CSDGS lance une plateforme pour apprendre à la maison

Rédaction Le Reflet

Les élèves confinés à la maison ont accès à des jeux et activités d’apprentissage dans une nouvelle section du site web de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSGDS) et accessible depuis le 24 mars.

Ce matériel d’apprentissage, disponible sous l’onglet «Activités et jeux pour continuer à apprendre à la maison», s’adresse à tous les élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire et de la formation générale aux adultes.

La CSDGS veut ainsi les accompagner à distance, alors que la période de fermeture de ses établissements a été prolongée jusqu’au 1er mai. La commission scolaire précise que la participation des élèves et parents se fait sur une base volontaire.

«Dans le respect des balises gouvernementales en vigueur, nous tenons à rappeler qu’il n’y a pas d’obligation, pour les élèves, de compléter des devoirs ou des leçons pendant cette période. Il est aussi important de noter qu’aucun retour, aucune évaluation et aucun travail scolaire ne seront demandés en suivi aux activités suggérées», explique Hélène Dumais, directrice des communications de la CSDGS.

La section sera mise à jour régulièrement par l’équipe des Services éducatifs qui est l’origine de cette nouvelle section.

Initiative du ministère

Parallèlement, le ministère de l’Éducation a dévoilé sa plateforme d’apprentissage «L’école ouverte», aussi destinée aux parents et à leurs enfants qui veulent apprendre à la maison.

«Les activités suggérées sont variées et faciles à réaliser pour les enfants de tous les niveaux scolaires, poursuit Mme Dumais. Elles leur permettront de maintenir leurs acquis et de stimuler leurs apprentissages. Chacun pourra ainsi y suivre son propre parcours, et ce, dans toutes les matières.»

Enfin, à compter du 6 avril, le gouvernement du Québec proposera une trousse hebdomadaire d’activités pédagogiques pour tous les niveaux.