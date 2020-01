La CSDGS réintègre la Fédération des commissions scolaires

La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) accueille de nouveau parmi ses membres la commission scolaire des Grandes-Seigneuries. Celle-ci réintègre la Fédération après l’avoir quittée en 2014. La commission scolaire a adopté une résolution de son conseil des commissaires au conseil général de la FCSQ, lequel l’a acceptée à l’unanimité.

«Dans le contexte actuel, il devenait opportun de faire front commun avec la FCSQ pour défendre la démocratie scolaire et poursuivre, ensemble, les actions qui nous permettent à toutes et à tous de faire des avancées et de contribuer à la renommée internationale de notre système d’éducation. Notre démarche s’inscrit en droite ligne avec le mémoire que nous avons déposé dans le cadre des consultations du projet de loi no 40, mettant en lumière l’importance et les effets positifs du travail collectif au bénéfice des intérêts de nos élèves, jeunes et adultes. Nous souhaitons ardemment qu’à l’instar d’un livre vert, une large démarche de consultation publique soit menée par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin de dégager une même vision collective de notre système d’éducation. Par le biais de notre travail coopératif au sein de la FCSQ, nous faisons le pari que nous pourrons soutenir cette idée», a souligné la présidente du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, Marie-Louise Kerneïs.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral.

(Source: Fédération des commissions scolaires)