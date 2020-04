La cueillette sans contact sera offerte à la bibliothèque de Saint-Philippe

La bibliothèque Le Vaisseau d’Or de Saint-Philippe offrira à compter du 5 mai, et pour toute la durée de la fermeture de la bibliothèque, un service de cueillette de livres sans contact à la bibliothèque et un service de livraison à domicile aux citoyens de 70 ans et plus.

Le service de réservation en ligne et par téléphone est disponible dès maintenant.

«La lecture, c’est une manière extraordinaire de tromper l’ennui, de s’évader et de faire des apprentissages, souligne la mairesse Johanne Beaulac. En cette période de confinement, j’encourage tous les citoyens à profiter de ce service gratuit de prêt sans contact. La Ville poursuit tous les efforts pour offrir des services adaptés à la réalité d’aujourd’hui.»

Pour consulter le catalogue disponible et faire une sélection, les abonnés doivent se rendre au http://saintphilippe.c4di.qc.ca/ ou contacter la bibliothèque au 450 659-7701, poste 233 pour une assistance. Ils peuvent également réserver par courriel au bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec.

Tous les mardis, les réservations seront préparées au nom de l’abonné et déposées dans un sac en papier fermé. Les jeudis, soit 48h plus tard, les cueillettes et les livraisons se feront sur rendez-vous, préalablement confirmé à l’abonné par la bibliothèque.

Les cueillettes se feront entre 10h et 17h, dans le stationnement de la bibliothèque, devant la porte du 2223, route Édouard-VII. À l’heure du rendez-vous, un employé de la bibliothèque déposera le sac sur une table devant la porte de la bibliothèque et l’abonné pourra le récupérer sans contact. Aucune entrée ne sera permise à la bibliothèque.

Quant à elles, les livraisons s’effectueront entre 13h15 et 16h45.

Les prêts sont d’une durée de 3 semaines et sont renouvelables. Aucun frais de retard ne sera toutefois calculé.

Les citoyens ne doivent retourner qu’un livre à la fois dans la chute à livres. Les personnes de 70 ans et plus sont invités à confier leur retour à leur entourage ou à conserver les livres empruntés.

La Ville assure d’ailleurs que tous les livres retournés seront mis en quarantaine pendant 7 jours et nettoyés.