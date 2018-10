La députée Shanahan salue l’élection de trois femmes

Crédit photo : Gracieuseté

La députée fédérale Brenda Shanahan salue la victoire de trois femmes sur le territoire de Châteauguay-Lacolle aux élections provinciales du 1er octobre, soit MarieChantal Chassé, Claire Isabelle et Danielle McCann, toutes de la Coalition avenir Québec, victorieuses respectivement dans Châteauguay, Huntingdon et Sanguinet.

«Nous pouvons être fiers en tant que société de constater que de plus en plus de femmes occupent des postes électifs et décisionnels. La pleine participation des femmes bénéficie à tout le monde et renforce notre communauté», exprime la députée Shanahan dans un communiqué.

Les investissements dans les infrastructures constituent l’enjeu majeur que celle-ci envisage traiter avec les nouvelles élues provinciales et les maires et mairesses de la région.

«Je suis impatiente de collaborer avec les nombreux intervenants de la région qui ont besoin de financement pour la construction et la mise à niveau d’installations qui favoriseront le bien-être à long terme de notre communauté, que ce soit dans le domaine de l’infrastructure sociale, numérique ou verte», fait-elle part.

Elle rappelle que le gouvernement du Canada a mis en place «un plan historique d’investissement en infrastructure dont le processus l’approbation des projets fonctionne sur une base provinciale-fédérale».