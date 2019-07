La dernière Corvette à moteur avant bat un record à l’encan

Article par Guillaume Rivard

Le tout dernier exemplaire de la Chevrolet Corvette de septième génération (C7) s’est vendu pour la somme faramineuse de 2,7 millions $US, soit l’équivalent de 3,5 millions $CA, lors d’un encan de Barrett-Jackson dans le Connecticut ce weekend.

Il s’agit d’un record de cette prestigieuse maison d’enchères pour un véhicule donné par un constructeur automobile.

La voiture en question était un coupé Corvette Z06 3LZ de couleur noire avec garnitures rouges, qui se vend normalement à partir de 103 660 $ chez nous. Elle possède un intérieur garni de cuir rouge ainsi que des technologies de bord comme un système de navigation et un enregistreur de données de performance.

Sous le capot se trouve un V8 LT4 suralimenté de 6,2 litres qui développe 650 chevaux à 6 400 tours/minute via une boîte manuelle à sept rapports. Cette Z06 accélère de 0 à 100 km/h en un peu moins de quatre secondes et s’immobilise rapidement grâce à de puissants freins Brembo.

Tout l’argent de la vente ira à la Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation, qui construira au moins cinq maisons intelligentes, accessibles et libres d’hypothèque pour des militaires et premiers répondants ayant subi des blessures majeures en devoir.

On se demande maintenant combien se vendra le premier exemplaire de la nouvelle Corvette 2020 de huitième génération avec moteur central. Celle-ci sera dévoilée officiellement le 18 juillet et certains amateurs ont dépensé jusqu’à 20 000 $ pour assister à l’événement.