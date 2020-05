La Distillerie 3 Lacs présente un deuxième gin

C’est avec le pamplemousse et le romarin que la Distillerie 3 Lacs a décidé de parfumer son deuxième gin.

«On l’avait en tête depuis plusieurs mois, confirme Nicolas Bériault, cofondateur de la distillerie installée à Valleyfield avec Dominic Proulx et Mathieu Caron. On aime travailler avec des agrumes frais et ce coup-ci c’est avec des pamplemousses biologiques qui sont déclassés donc pas assez beaux pour les supermarchés. Il y a aussi le romarin qui ajoute une saveur subtile à la fin. »

Pour M. Bériault, ce gin est plus sucré, plus cocktail et permet donc de rejoindre une autre

clientèle .Rappelons que le premier gin produit par la Distillerie 3 Lacs utilisait le citron biologique.

Le produit devrait être lancée dans une formule qui respecte la distanciation sociale, à la distillerie de Valleyfield au début du mois de juin. Ensuite, il se retrouvera sur les tablettes des SAQ.

En avance sur le plan d’affaire

En temps de pandémie, la Distillerie 3 Lacs a grandement contribué au réseau de la santé en produisant un antiseptique à mains. Mais le gin demeure leur produit phare et avec les SAQ qui sont demeurées ouvertes, les hommes d’affaires ont dû être alertes. «Pour la survie de l’entreprise, on a adopté notre marketing», a informé M. Bériault.

L’entrepreneur indique que la Distillerie 3 Lacs est en avance sur son plan d’affaires dressé à l’époque.

L’objectif est d’accroître la production, tant du gin au citron que du nouveau produit au pamplemousse et romarin. Également, un premier employé sera embauché cet été afin de travailler à la production et l’embouteillage, des étapes toutes faites à la main.