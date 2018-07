La Dodge Charger 2019 reçoit elle aussi de belles mises à jour

Article par Michel Deslauriers

La semaine dernière, FCA a annoncé d’importantes améliorations à la gamme de la Dodge Challenger 2019, incluant une version Redeye de 797 chevaux. Non, ce n’est pas une blague – allez lire l’article.

Évidemment, cette nouvelle a éclipsé les mises à jour apportées au muscle car à quatre portes de la compagnie. Pour 2019, la Dodge Charger se repositionne un peu et offrira six versions différentes, allant de la redoutable SRT Hellcat de 707 chevaux aux nouvelles GT RWD à propulsion et SXT AWD à traction intégrale.

Les propriétaires de Dodge Charger SRT Hellcat 2019 apprécieront la nouvelle calandre de performance avec ouvertures doubles, l’option du capot peint en noir satiné ou encore celles des roues Brass Monkey de 20 pouces et de l’intérieur en Alcantara, mais sans doute pas autant que les quatre nouvelles technologies de série inspirées de la course : l’aide au décollage, le système de contrôle électronique des freins ou line lock (parfait pour faire des shows de boucane!), un autre qui continue de refroidir le compresseur après l’arrêt du moteur et enfin la fameuse réserve de couple de la Demon qui rend les départs arrêtés encore plus explosifs.

Les deux premières technologies se retrouveront également dans la Dodge Charger Scat Pack 392 2019 et il y a aura un nouvel interrupteur sur le tableau de bord pour les activer. Par ailleurs, la calandre de performance à l’avant est identique à celle de la version SRT Hellcat, tandis que l’habitacle se dote d’une instrumentation mise à jour et de sièges de performance en tissu Houndstooth avec emblème Scat Pack. Des bandes doubles au fini carbone, un capot peint en noir satiné et une suspension adaptative à trois modes avec amortisseurs Bilstein s’ajoutent au catalogue des options.

Un échelon plus bas se trouve la Dodge Charger R/T 2019, qui offre un nouvel intérieur en tissu plus abordable, une suspension de performance incluse de série, une direction améliorée, les menus de performance Dodge sur l’écran multimédia Uconnect de 8,4 pouces, une instrumentation mise à jour ainsi que de nouveaux choix de jantes de 20 pouces au fini noir ou carbone satiné. N’oublions pas le groupe d’options pour temps froid.

Deux nouvelles versions

La Dodge Charger SXT AWD 2019 exploite le V6 Pentastar de 3,6 litres (300 chevaux et 264 livres-pied de couple) et la boîte automatique TorqueFlite à huit rapports, mais surtout un système de traction intégrale avec boîtier de transfert actif et désaccouplement de l’essieu avant. Elle consomme aussi peu que 7,8 L/100 km sur l’autoroute. On pourra la doter de nouveaux sièges en cuir Nappa noir et caramel, d’un ensemble noir et dudit groupe d’options pour temps froid.

De son côté, la nouvelle Dodge Charger GT RWD à propulsion et à moteur V6 arrive pour 2019 avec toutes les améliorations de performance énumérées pour la R/T.

Quant à la Charger SXT de base (292 chevaux), elle reçoit en équipement de série l’aide au recul Park-Sense, la caméra de recul ParkView, un régulateur de vitesse, une direction à assistance électrique, un système de remplissage du réservoir d’essence sans bouchon, des phares halogènes avec accentuations à DEL et l’écran Uconnect 4 de sept pouces (compatible avec Apple CarPlay et Android Auto).

La Dodge Charger 2019 peut être commandée dès maintenant chez les concessionnaires canadiens et les livraisons débuteront plus tard cet été.