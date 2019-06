La Dodge Charger 2020 est encore plus démente avec sa version Widebody

Article par Germain Goyer

Les rumeurs qui circulaient depuis un bon moment déjà ont enfin été confirmées par Dodge. Il y aura bel et bien une Charger Widebody en 2020.

Cette variante à la carrosserie élargie qu’on connaît déjà avec les Challenger s’étendra aux versions Hellcat et Scat Pack de la berline Charger. Le constructeur américain dit de cette voiture qu’elle est la berline de production la plus puissante et la plus rapide au monde. Juste ça!

En plus d’être chaussées de pneus Pirelli 305/35ZR20 qui sont montés sur des jantes de 20 pouces, les versions Widebody de la Charger verront leur largeur être augmentée de 3,5 pouces (8,9 cm).

Sous le capot de la Charger Hellcat Widebody, on retrouve le puissant V8 Hemi suralimenté de 6,2 L. Celui-ci génère toujours 707 chevaux et 650 livres-pied. Le tout est entièrement transmis aux roues arrière par le biais de la transmission automatique à huit rapports.

Lorsque la vitesse de pointe est atteinte, le compteur affiche 315 km/h. Pour ce qui est de l’accélération jusqu’à 96 km/h, elle s’effectue en 3,6 secondes.

À l’avant, on note la présence de freins Brembo à six pistons. En ce qui a trait aux suspensions, elles ont été conçues et adaptées par Bilstein. Celles-ci s’adaptent en fonction du mode de conduite choisi (route, piste d’accélération et circuit routier).

Quant à la version Widebody de la Charger Scat Pack, elle est propulsée par le V8 Hemi de 392 pouces-cube dont la puissance s’élève à 485 chevaux.

Au centre de la planche de mode est positionné l’écran tactile de 8,4 pouces qui est jumelé au système d’infodivertissement UConnect. Ce dernier permet aussi d’ajuster divers éléments liés notamment à la puissance, à la rapidité de changement des rapports de la transmission, à la précision de la direction, à la fermeté des suspensions, etc.

Le prix pour le marché canadien de ces deux nouvelles déclinaisons de la Charger n’a pas encore été divulgué par le manufacturier. Dodge recevra les commandes dès cet automne en prévision de livrer les premiers exemplaires au début de l’année 2020.