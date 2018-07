La Fenyr Supersport de 789 chevaux sera dévoilée à Goodwood

Article par Sylvain Raymond

W Motors forge lentement mais surement sa renommée au royaume des superbolides, une chose jamais facile à faire. Chaque année, certains constructeurs tentent de percer le marché, mais beaucoup échouent. Les Pagani et Koenigsegg de ce monde ne sont pas légion, mais W Motors, basé à Dubaï, a eu tout un coup de pouce lorsque son premier modèle de production, la Lykan Hypersport, a pris l’affiche dans le septième opus de la série Rapides et Dangereux.

Voilà qui aura grandement contribué à donner ses lettres de noblesse à la marque qui gagne en maturité. À preuve, elle présentera son second modèle de production, la Fenyr Supersport lors du prochain festival de Goodwood en Angleterre. Présenté sous forme de concept au dernier salon de Genève, on pourra poser pour la première fois nos yeux sur la version de production dont seules 25 unités seront produites cette année et vendues pour la modique somme de 1,5 million de dollars. Tout comme la Lykan, la Fenyr tient son nom d’une bête issue de la mythologie scandinave.

Le bolide est propulsé par un moteur six cylindres en ligne de 3,8 litres qui développe un couple de 723 lb-pi et 789 chevaux, ce qui permet à la Fenyr d’atteindre plus de 400 km/h et de boucler le 0-100 km/h en environ 2,7 secondes. La boîte à sept rapports avec double embrayage est issue de chez Porsche alors que sa carrosserie tout en fibre de carbone est produite au Canada par la firme Magna Steyr. La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de la commander avec une conduite à droite ou à gauche.