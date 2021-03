La Fondation Anna-Laberge nomme sa directrice générale par intérim

Maude Daoust est la nouvelle directrice générale par intérim de la Fondation Anna-Laberge. Anciennement conseillère aux communications et événements de la fondation, elle succède à Annick Charest qui a dirigé l’organisation pendant près d’un an et demi, soit de novembre 2019 à mars 2021.

La nomination de Mme Daoust était tout indiquée, affirme l’organisme, parce qu’elle oeuvre au sein du milieu philanthropique depuis près d’une décennie et qu’elle a une excellente connaissance de la Fondation Anna-Laberge.

«C’est avec enthousiasme que le conseil d’administration a accepté à l’unanimité la nomination de Maude. Sa connaissance approfondie de notre fondation, son expertise en communication, en événement et en développement ainsi que son grand professionnalisme sont de précieux atouts qui permettront d’assurer la pérennité de notre mission», affirme Serge St-Laurent, président du conseil d’administration de la Fondation.

Mission

Depuis 35 ans, la Fondation Anna-Laberge recueille des fonds afin de soutenir le développement des services et des programmes de santé offerts dans les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO), sur le territoire Jardins-Roussillon. Pour faire un don ou pour obtenir plus d’information, se cliquer sur ce lien: fondationannalaberge.com