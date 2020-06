La Fondation La bonne note veut aider des familles au statut précaire

La Fondation La bonne note à Delson souhaite offrir du soutien à des familles vivant une situation précaire, en lien ou non avec la COVID-19.

Grâce au Fonds de persévérance Desjardins et plusieurs autres donateurs, l’entreprise d’aide aux devoirs sera en mesure d’épauler à ses frais une dizaine d’enfants d’ici la fin de l’année scolaire et pendant l’été. Ils bénéficieront d’un soutien adapté et spécialisé dans les troubles d’apprentissage, précise la Fondation. Pour soumettre une demande, il faut contacter Hélène Matthews au 450 845-4414 ou par courriel à info@fondationlabonnenote.org.