La Ford Fusion reviendrait en tant que familiale du genre Outback?

Article par Le Guide de l’auto

Beaucoup de choses ont été dites et écrites au sujet de la décision controversée de Ford d’abandonner ses voitures traditionnelles en Amérique du Nord à l’exception de la légendaire Mustang. Chose certaine, de nouveaux produits excitants viendront prendre leur place, notamment un multisegment 100% électrique attendu sur le marché en 2020.

Or, si l’on se fie aux dernières rumeurs et aux informations obtenues par Bloomberg, CarsGuide et d’autres, la Ford Fusion pourrait effectuer un retour dans trois ans environ – non pas la berline telle que nous la connaissons maintenant, mais plutôt sous la forme d’une nouvelle familiale sport qui rivaliserait directement avec la Subaru Outback.

Que dites-vous de cela, chers amis?

La Fusion est un morceau important de la gamme de l’ovale bleu et ses ventes sont encore assez bonnes. Elle a même droit à une mise à jour pour 2019. Cependant, la génération actuelle disparaîtra au tournant de la décennie.

À ce qu’il paraît, Ford projetterait de lui construire une remplaçante à hayon et à profil surélevé en employant la même plateforme et en gardant le nom Fusion. La compagnie veut vraiment miser gros sur les utilitaires et le succès actuel de la Subaru Outback, qui devance la Fusion au chapitre des ventes américaines pour la première fois de l’histoire, laisse croire que ce développement précis pourrait s’avérer gagnant tant pour Ford que pour les consommateurs.

En passant, dans d’autres marchés comme l’Europe, la Fusion (appelée Mondeo) est également offerte en tant que berline à hayon et familiale.

La grande question qu’il faut se poser ensuite est celle-ci : est-ce qu’une éventuelle Fusion familiale/multisegment dotée d’un rouage intégral compétent sera vendue au Canada? Rien n’est assuré. Rappelons que la Ford Focus Active à hayon de nouvelle génération, fabriquée en Chine comme une alternative à la Subaru Impreza/Crosstrek (plus de garde au sol, garnitures noires autour des roues et des bas de caisse, etc.), prendra le chemin des États-Unis seulement.