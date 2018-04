La Ford Mustang Cobra Jet 2018 dévorera les pistes d’accélération

Article par Michel Deslauriers

Pour célébrer le 50e anniversaire de la première Mustang Cobra Jet, qui a fait la pluie et le beau temps sur les pistes de drag en 1968, le constructeur fera renaître une fois de plus cette version de course de son légendaire pony car.

Selon Ford Performance, l’édition 2018 serait la plus puissante et la plus rapide de toutes les Mustang Cobra Jet sortis de l’usine à ce jour. Le bolide fera appel à un V8 suralimenté de 5,2 litres, une variation du moteur Coyote équipant la Mustang GT, et non le V8 Voodoo de la Shelby GT350. La puissance n’a pas encore été dévoilée, mais on promet toutefois des accélérations foudroyantes, car la voiture serait capable d’abattre le quart de mille en environ huit secondes et demie, déferlant à une vitesse de 240 km/h (150 mi/h). Selon divers sources sur le web, la Cobra Jet 2016 produisant aux alentours de 575 chevaux.

La Ford Mustang Cobra Jet 2018 profitera aussi d’une suspension arrière à quatre bras, d’un essieu arrière solide de neuf pouces fourni par Strange Engineering, d’une cage de sécurité certifiée par la NHRA, de sièges Racetech FIA ainsi que des ressorts hélicoïdaux prêts pour les courses de drag.

Deux couleurs de carrosserie seront proposées, Rouge course et Blanc oxford, qui pourront être rehaussées en option d’un ensemble décoratif et des écussons commémorant le 50e anniversaire de la Cobra Jet originale.

Oh, dernier détail : seulement 68 unités de la Cobra Jet seront produites, et aucune d’entre elles ne pourra sillonner des routes publiques. Ford partagera plus de détails cet été concernant les spécifications techniques et le processus de commande. La Cobra Jet 2016 affichait un prix de 99 990 $ US.