La Ford Thunderbird de Marilyn Monroe sera à l’encan

Article par Germain Goyer

Il vous sera bientôt possible de posséder la Ford Thunderbird 1956 qui appartenait à Marilyn Monroe.

En effet, la maison d’enchères Julien’s Auctions procédera à la mise en vente de cette voiture de collection. La firme prévoit que le prix de vente oscillera entre 300 000 $ US (387 000 $ CAN) et 500 000 $ US (645 000 $ CAN).

À titre informatif, Hagerty estime à environ 72 000 $ US (92 000 $ CAN) la valeur d’une Ford Thunderbird 1956. La valeur ajoutée provenant du fait que cette voiture ait appartenu à cette célébrité est donc plus que raisonnable.

Marilyn Monroe a acquis cette voiture à la fin de l’année 1955 alors qu’elle était encore neuve. Cette Thunderbird a notamment été utilisée lors de son mariage avec le dramaturge Arthur Miller le 30 juin 1956.

En tout, elle a conservé la voiture durant six ans. Elle l’a ensuite offerte à John Strasberg à l’occasion de son 18e anniversaire. Ce jeune homme était le fils du professeur de théâtre de Marilyn Monroe, Lee Strasberg. Un généreux cadeau qui a dû générer un lot de jaloux, entendons-nous.

À peine quelques mois plus tard, la célèbre actrice et chanteuse américaine s’est éteinte.

La maison d’enchères ne précise pas ce qu’il est advenu de la voiture par la suite.

Cette Thunderbird est propulsée par un V8 de 312 pouces cubes qui était optionnel en 1956, développant 225 chevaux. La voiture est aussi équipée d’une boîte automatique à trois rapports ainsi que d’une direction et d’un freinage assistés.

Sur l’odomètre, on peut y lire 30 399 milles (48 922 kilomètres).

L’encan aura lieu entre le 12 et le 16 novembre 2018 à Los Angeles (Californie).