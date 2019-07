La future BMW M3 va être géniale… et manuelle!

Article par Guillaume Rivard

Depuis notre premier contact avec la nouvelle BMW Série 3 2019 au Portugal en décembre dernier, on ne peut s’empêcher de penser à la prochaine génération des BMW M3 et M4. Si vous êtes un amateur des voitures compactes haute performance du constructeur bavarois, vous vous demandez sans doute les mêmes choses que nous : comment sera le moteur et y aura-t-il une boîte manuelle?

D’abord, il est d’ores et déjà acquis que les BMW M3 et M4 2020 renfermeront un nouveau moteur biturbo à six cylindres en ligne de 3,0 litres, comme les multisegments X3 M et X4 M. Elles devraient générer 473 chevaux en version de base, soit une hausse de 48 chevaux par rapport à l’ancienne édition, tandis que les modèles Competition à la sonorité exotique déploieraient 503 chevaux, un gain de 59 chevaux (50 si l’on tient compte de l’exclusive M3 CS).

Pour faire un usage optimal de toute cette puissance, les bolides offriront vraisemblablement un système de transmission intégrale M capable de passer en mode 100% à propulsion sur simple pression d’un bouton. Et on vient maintenant d’apprendre une excellente nouvelle : en plus de la boîte à double embrayage à sept rapports, la manuelle à six rapports sera de retour!

En effet, même si plusieurs voitures sport abandonnent le bon vieux levier et la pédale d’embrayage ces temps-ci, de la Toyota GR Supra à la Ford Mustang Shelby GT500 en passant par la Chevrolet Corvette, BMW désire garder la sienne dans les M3 et M4.

« C’est un peu tôt pour dévoiler tous les détails, mais je veux insister sur le fait que nous aurons une boîte manuelle, a déclaré le PDG de la division M de BMW, Markus Flasch. Nous avons déjà confirmé que nous aurons l’option de quatre roues motrices. Nous n’avons pas encore décidé quelle version ni quel système, mais tout ce qui est actuellement au catalogue – pensez à la M5 – est une possibilité. »

Il ajoute que la boîte manuelle est très importante car, même si l’automatique est plus rapide, elle donne du caractère à la voiture.

Les acheteurs feront bien d’en profiter : il y a de fortes chances que les BMW M3 et M4 2020 soient les seules de leur catégorie à proposer une telle option. À moins que GM nous surprenne avec sa future Cadillac CT5 Blackwing…