La gamme Hyundai IONIQ 2020 se modernise joliment

Article par Guillaume Rivard

Design rafraîchi, technologies améliorées et sécurité accrue; voilà ce que propose la gamme Hyundai IONIQ 2020 pour sa mise à jour de mi-mandat. La première nord-américaine a eu lieu aujourd’hui au Salon de l’auto de Los Angeles 2019.

La plus grande nouveauté concerne l’IONIQ électrique. La capacité de sa batterie augmente de 28 à 38,3 kWh, ce qui donne une autonomie de 274 km au lieu de seulement 200. C’est plus que les 241 km que peut parcourir la Nissan LEAF. Le moteur gonfle de 118 à 134 chevaux, tandis que le chargeur de bord de 7,2 kW (anciennement 6,6 kW) permet de recharger la batterie à 80% en aussi peu que 54 minutes à l’aide d’une borne rapide qui utilise du courant de 100 kW. D’autre part, le mode Eco s’améliore à Eco+ et aidera les conducteurs à réduire encore plus leur consommation d’énergie.

Il n’y a aucun changement au groupe motopropulseur des IONIQ hybride et IONIQ électrique plus (hybride rechargeable). La première demeure la voiture non rechargeable la plus écoénergétique au Canada avec une moyenne de 4,1 L/100 km, alors que la seconde offre une autonomie électrique de plus de 40 km.

Ces deux modèles se dotent toutefois d’un freinage régénérateur ajustable en mode Eco, avec des palettes au volant qui font varier l’intensité du système. En mode Sport, ces palettes deviennent des sélecteurs de vitesses manuels. Pendant ce temps, l’IONIQ électrique imite le Kona électrique en permettant la conduite à une seule pédale : on peut immobiliser la voiture en tirant sur la palette de gauche et souvent sans appuyer sur la pédale de frein.

Au chapitre de la sécurité, toutes les IONIQ 2020 proposent un ensemble de dispositifs Hyundai SmartSense qui préviennent les dangers et aident le conducteur. Mentionnons le système d’évitement de collision avant, l’avertisseur de sortie de voie, les feux de route assistés et le détecteur d’inattention du conducteur. Certaines versions ajoutent une aide au maintien dans la voie et une aide à la conduite sur l’autoroute pour faciliter les longs déplacements.

Par ailleurs, les designers de Hyundai ont installé une nouvelle calandre grillagée sur les modèles hybride et hybride rechargeable, tandis que la variante électrique arbore un nouveau motif sur la calandre fermée. Les pare-chocs, les jantes et les moulures de seuils de portières profitent également d’un look rafraîchi. Des phares et feux entièrement à DEL sont disponibles, tout comme deux nouvelles couleurs extérieures : Argent stellaire et Ombre électrique.

À l’intérieur, on note quelques nouvelles garnitures, des commandes tactiles pour le chauffage et la climatisation ainsi qu’un éclairage ambiant personnalisable. Un nouvel écran multimédia de huit pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto est inclus de série, alors qu’un autre de 10,25 pouces assorti de la navigation figure parmi les options.

La plupart des versions intègrent les services de connectivité Blue Link, de sorte que les utilisateurs peuvent verrouiller, déverrouiller, démarrer, éteindre, contrôler la température, programmer les recharges et surveiller l’état du véhicule à distance par le biais d’une application mobile.

Les prix canadiens de la gamme Hyundai IONIQ 2020 seront annoncés à une date ultérieure.