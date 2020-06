La Garde côtière canadienne est de retour sur l’eau

L’Unité 56 de la Garde côtière auxiliaire canadienne a débuté ses opérations sur l’eau, le 28 mai, entre les écluses de Sainte-Catherine et de Saint-Lambert.

L’organisme sans but lucratif est en mesure d’aider tous les bateaux en détresse lorsqu’ils font un signalement au Centre de sauvetage de la Garde côtière canadienne via le canal 16 sur leur VHF ou sur *16 à partir du cellulaire. Le service est gratuit et offert sept jours sur sept, 24 heures par semaine.

«En ce contexte de pandémie, nous en profitons pour rappeler à tous les plaisanciers de respecter toutes les directives émises par Transport Canada et celles de la santé publique», indique Jason Rodgers, commandant de l’Unité 56.

Pour toutes questions relatives à la sécurité nautique et aux services de cette unité, il suffit d’écrire un courriel au unite56gcac@gmail.com.

À lire aussi:

Honneurs pour la Garde côtière canadienne

La Garde côtière fait le bilan de sa saison 2019