La Garde côtière fait le bilan de sa saison

À quelques jours de la fin de la saison prévue le 9 novembre, l’unité 56 de la Garde côtière auxiliaire dresse le bilan de la saison estivale.

32

Les membres ont procédé à 32 missions de recherche et sauvetage sur le plan d’eau entre les villes de Saint-Lambert et Sainte-Catherine. C’est 10 de plus qu’en 2017.

73

Ils ont effectué 73 patrouilles de sécurité. Ils étaient disponibles 24h sur 24, sept jours sur sept.

114

Ils ont procédé à 114 inspections de courtoisie.

«Ces inspections optionnelles et gratuites ont permis de certifier que les gens qui naviguent sur le plan d’eau le font avec des équipements de sécurité minimum à bord de leur embarcation. Les inspections permettent aussi de faire de la prévention en sécurité nautique», explique Jason Rodgers, le commandant de l’unité 56.

L’unité locale de la Garde côtière remercie les commanditaires qui ont soutenu ses opérations en 2019. Il est d’ores et déjà possible de réserver une inspection de courtoisie avant sa mise à l’eau en 2019. Il suffit d’envoyer un courriel à: unite56gcac@gmail.com.