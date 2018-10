La grande fête de l’Halloween à La Prairie : Place au festival de l’étrange !

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de La Prairie

La Grande fête de l’Halloween à La Prairie prendra d’assaut le Vieux-La Prairie, le samedi 27 octobre de 18 h 30 à 21 h 30, avec tout son cortège de sorcières et de monstres, histoire de créer un Festival de l’étrange tout à fait réaliste.

«La Grande fête d’Halloween à La Prairie s’est forgée une très grande renommée dans la région. Cette fête familiale est devenue un incontournable pour les petits et les grands! J’invite tous les citoyens à se costumer et à venir s’amuser avec nous, tout à fait gratuitement», a annoncé le maire Donat Serres.

Les employés de la Ville ainsi que l’équipe de bénévoles sont déjà à pied d’œuvre pour créer un décor grandiose qui plongera les visiteurs dans l’ambiance de la thématique de cette année, le Festival de l’étrange. Les amateurs d’épouvante seront comblés. Jeux de lumière, animation, bruitage, personnages vivants et musique, tout est mis en place pour créer cette atmosphère particulière, susciter les émotions, l’émerveillement et, bien sûr, quelques frissons de peur chez les amateurs d’horreur.

On se magasine un monstre ?

La zone enfants du parc Pierre-Raffeix abritera une Monstrerie où les tout-petits et leurs parents sont attendus pour une activité ludique. En effet, le concept d’animalerie sera revisité et les participants pourront se procurer un monstre au lieu du traditionnel chaton. Ils pourront même en créer un selon leurs goûts… Seule condition pour s’amuser : être imaginatif!

Sentier familial… avec frissons

Pour sa part, le parc Sentier du Vieux Fort sera transformé en freak show. Ce parcours au coeur duquel les visiteurs connaîtront toutes sortes de sensations est adapté tant aux grands qu’aux petits enfants.

Maison hantée

La toujours populaire maison hantée se tiendra une fois de plus dans la Maison-à-Tout-le-Monde. L’endroit sera le théâtre de manifestations d’horreur, inspirées de la célèbre série américaine Stranger Things. Attention, émotions fortes garanties! L’activité est recommandée aux jeunes de 12 ans plus et les poussettes sont interdites. Cris de frayeur permis!

La légendaire Borgnesse

La Borgnesse, ce personnage mythique de l’histoire de La Prairie qui a effectué son grand retour dans la Ville l’an dernier, sera présente à la Place de la Boulangerie. Reconnue pour son don de voyance, peut-être aura-t-elle un message pour les Laprairiens cette année…?

Acrobatie sur le thème du freak show

Le parvis de l’église La Nativité de la Saint-Vierge deviendra la scène du spectacle acrobatique de la troupe Estreya qui, comme à chaque année, réjouit grands et petits avec ses performances à couper le souffle. Feu, danse, jonglerie, acrobatie et bien plus sont au programme.

(Source : Ville de La Prairie)