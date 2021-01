La Grande guignolée des médias amasse un montant record

La Grande guignolée des médias a récolté le montant record de 4 052 067$ pour sa 20e édition, soit 3,6 M$ de plus qu’en 2019. Un exploit d’autant plus exceptionnel que cette campagne, qui s’est déroulée du 24 novembre au 31 décembre, a été réalisée sans la tenue de la traditionnelle collecte de rue. Sur la Rive-Sud et en Montérégie, 330 008$ ont été amassés.

La Grande guignolée des médias remercie tous les donateurs et attribue ce succès notamment au travail des «Amis», soient les entreprises partenaires de la Guignolée, ainsi qu’à la vingtaine de personnalités qui ont agi comme porte-paroles.

Par ailleurs, avec son programme Du cœur en double, offert sur la plateforme participative La Ruche, Desjardins a doublé les dons, procurant ainsi près de 500 000$ à la Guignolée des médias. Desjardins a aussi doublé les 100 000 premiers dollars reçus pendant la diffusion du spectacle télévisé Tout le monde ensemble, le 28 décembre.

Rappelons que cette collecte de fin d’année est la deuxième organisée en 2020. Au printemps, en réaction au début de la pandémie, une initiative d’urgence avait permis de recueillir 1,2 M$.

À la suite du cambriolage survenu à l’entrepôt de la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud dans la nuit du 29 décembre, l’organisation a souligné sur sa page Facebook «l’élan de générosité» exprimé par de nombreux citoyens. L’entrepôt de la rue Auguste, dans l’arr. de Greenfield Park, a pu rouvrir quelques jours pour recueillir les dons.