La Grande guignolée des médias de la Rive-Sud célèbre sa majorité 

Le 5 décembre, des centaines de bénévoles se posteront aux quatre coins de l’agglomération de Longueuil pour amasser des dons pour la Grande guignolée des médias.

Depuis 2002, l’événement a recueilli plus de 4,8 M$ pour les citoyens les plus démunis du territoire. Cette année, le président de la Grande guignolée des médias Jean-Marie Girard espère dépasser la barre des 5 M$ en amassant 425 000$ en dons et denrées. Tous les dons seront remis à 23 organismes du territoire qui aident les personnes défavorisées et offre du dépannage alimentaire.

De nombreuses personnalités impliquées

Lors du lancement de l’événement, de nombreuses personnalités régionales ont invité les citoyens à donner généreusement. Plusieurs d’entre eux participeront également à la collecte du 5 décembre.

Encore une fois cette année, la présidente de Cardio Plein Air Danielle Danault et la coanimatrice de l’émission La Poule aux œufs d’or à TVA Julie Houle agissent à titre de porte-paroles. Les maires et mairesses de l’agglomération, dont Sylvie Parent, Doreen Assaad et Pierre Brodeur, sont quant à eux coprésidents d’honneur.

«En tant que coprésidente d’honneur de cette édition 2019 avec mes collègues maires et mairesse de l’agglomération de Longueuil, je constate que chaque année, la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud et la cause qu’elle défend donnent tout son sens au mot «générosité», a lancé Sylvie Parent. Je suis également heureuse de voir les artistes, les médias, le monde municipal et le milieu des affaires unir leur voix pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.»

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) Richard D’Amour agit quant à lui à titre de parrain d’honneur. Il a également pris la parole lors du lancement pour interpeller la grande générosité de la communauté d’affaires.

«Nous sommes des gens privilégiés et à ce titre-là, il faut faire un effort pour remettre à ceux qui ont plus de difficulté», a lancé M. D’Amour.

Cette année, la CCIRS a décidé de «faire les choses autrement» en se déplaçant avec la CCIRS-Mobile pour aller recueillir chez les entreprises du territoire des denrées et des dons.

Cette année encore, les médias de la Rive-Sud – Le Courrier du Sud, FM 103,3 et TVRS – mettront la main à la pâte pour soutenir la principale collecte de la Guignolée.

Les entreprises Ikea, Caisses Desjardins, CN, Cardio Plein air, D’Amour, Fortier et Goyette, ainsi que les villes de Brossard, Longueuil et Saint-Lambert, ont remis leur contribution lors du lancement.

Près de 100 000 personnes aidées

Le grand manitou de cet événement, Jean-Marie Girard, a également souligné l’apport inestimable des bénévoles, sans qui «tout ça ne serait possible». Il a souligné avec fierté que du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud a permis d’aider près de 100 000 personnes, dont 45% sont des enfants.

«Nous voilà déjà rendu à notre 18e édition! Année après année, les défis s’avèrent de plus en plus grands, a mentionné M. Girard. Malgré nos efforts concertés, nous n’avons aucun pouvoir sur le nombre de personnes confrontées à des difficultés financières. Ce qu’on fait, c’est de leur apporter du soutien dans ce qu’ils vivent. Le nombre de personnes aux prises avec des défis financiers ne cessent d’augmenter et comme vous le savez, la pauvreté a plusieurs visages.»

En plus d’offrir du dépannage alimentaire, les 23 organismes affiliés à l’événement orientent les gens.

«Une fois que la personne nous a partagé sa difficulté par rapport à son problème financier, nous la référons à un autre organisme pour aller plus loin», a-t-il expliqué.

Quand et où donner ?

Il sera possible de donner jusqu’au 30 décembre en se rendant sur le site Internet ou à l’un des points de collecte, dont la Place Longueuil, le Mail Champlain, le Quartier DIX30, les Caisses Desjardins du territoire, les Terminus Panama et Chevrier et plusieurs pharmacies Jean Coutu.

Rens.: https://guignoleerivesud.org/