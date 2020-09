La GRC demande l’aide du public pour une enquête de fraude

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a rendue publique le 11 septembre les photos de deux Châteauguois et d’un Merciérois accusés dans une affaire de fraude et de vol d’identité dans l’espoir d’obtenir plus d’informations sur leurs déplacements au Manitoba, les 5 et 6 août, avant leur arrestation.

«Les trois hommes se sont rendus de Montréal à Winnipeg en avion le 5 août. Ils ont loué un VUS Nissan Kicks blanc portant la plaque d’immatriculation du Manitoba KGS 345. La GRC croit que les suspects se sont rendus à Swan River, Sapotaweyak Cree Nation, Moose Lake, The Pas et Norway House. Les suspects se sont arrêtés dans plusieurs commerces pour obtenir frauduleusement des cartes Visa prépayées à l’aide de fausses pièces d’identité du Québec et d’autres documents contrefaits», indique la police dans un communiqué.

La police affirme avoir des preuves que Beni Gileza aurait été dans le secteur de Selkirk en janvier 2020.

Les personnes qui auraient des renseignements sur les activités des suspects sont invitées à contacter la police. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme via la ligne Échec au crime au 1 800-222-8477 ou par internet www.manitobacrimestoppers.com

Rappel des faits

Beni Gileza, 23 ans, et Sekou Toure, 19 ans, tous deux de Châteauguay et Wesnerlens Jordonne, 22 ans, de Mercier, ont été arrêtés le 6 août à Norway House au Manitoba à la suite d’un contrôle routier. Les policiers ont saisi plus de 70 documents contrefaits d’identité, un important montant d’argent, des cellulaires et du gaz poivré.