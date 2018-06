La GRC rappelle aux automobilistes les règles concernant les écouteurs

Article par Olivier Beaulieu

Qu’on soit un jeune conducteur ou un plus expérimenté, il nous arrive d’être au volant d’une voiture qui a de l’âge… pour ne pas l’appeler un bazou! Elle roule toujours, mais quelques éléments électroniques sont plus capricieux comme sa radio, par exemple. Et en été, lorsqu’on entreprend un petit road trip, on aime tous accompagner les beaux paysages d’une musique entraînante. C’est alors que plusieurs automobilistes décident d’enfiler leurs écouteurs et de prendre le volant.

Faites bien attention! La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a publié un avertissement où elle demande aux automobilistes de ne pas conduire avec les deux écouteurs dans les oreilles. Cette infraction est passible d’une amende de 368 $ et de 4 points d’inaptitude!

Cela dit, la plupart des provinces tolèrent toujours qu’un conducteur porte un seul des deux écouteurs. La raison est bien simple. Selon la GRC, tous les automobilistes doivent entendre les bruits qui les entourent. Que ce soit une sirène d’un véhicule d’urgence ou tout simplement une moto qui se déplace dans votre angle mort, le conducteur doit savoir reconnaître les risques inhérents à la conduite automobile. Ce règlement s’applique également aux automobilistes qui discutent au téléphone grâce à leurs écouteurs. Ils ne doivent porter qu’une seule oreillette et conserver leur téléphone bien rangé. Autrement, vous pourriez avoir une fâcheuse contravention et ce, peu importe la province dans laquelle vous vous déplacez.