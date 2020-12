La Guignolée des médias de la Rive-Sud est à 100 000$ d’atteindre son objectif

En date du 18 décembre, la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud avait recueilli 248 000$ sur un objectif de 350 000$. Il lui reste 12 jours pour atteindre ce montant.

«En cette année particulière, précaire et fragile, la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud compte sur votre générosité pour aider de plus en plus de personnes vivant des situations difficiles qui attendent des denrées et des produits non périssables en cette période des Fêtes», écrit l’organisation dans un communiqué de presse.

Notons que la Guignolée des médias profitera d’une «vitrine» durant le spectacle télévisé Tout le monde ensemble, qui sera diffusé simultanément sur ICI Radio-Canada Télé, Noovo, Télé-Québec, TVA et l’application Yoop le 28 décembre, à 19h30. Un message de 90 secondes visant à sensibiliser les Québécois à la cause de l’insécurité alimentaire passera à l’écran. Desjardins s’est engagée à doubler les premiers 100 000$ de dons reçus pendant la retransmission.

Il est toujours possible de donner au www.guignoleerivesud.org ou en déposant des produits dans les différents commerces participants.