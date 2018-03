La Honda Accord hybride 2018 arrive dans les salles de montre du Canada

Article par Olivier Beaulieu

La Honda Accord hybride 2018 fera son entrée dans les concessionnaires du pays au cours du mois d’avril prochain. Elle sera disponible en deux versions, soient l’hybride et l’hybride Touring qui se détailleront respectivement à 33 090 $ et 39 790 $, frais de transport et de préparation en sus. Jetons-y un coup d’œil.

Côté consommation, l’Accord hybride consommera 5,0 L/100 km en ville et 5,1 L/100 km sur l’autoroute. Elle sera mue par la troisième génération du groupe motopropulseur hybride de Honda. On parle ici d’un quatre cylindres de 2,0 litres à cycle Atkinson, jumelé à un moteur électrique fournissant un couple de 232 lb-pi. La voiture disposera de 212 chevaux combinés.

Le conducteur pourra également sélectionner parmi quatre niveaux de performance du freinage régénératif, permettant de réduire l’utilisation des freins au profit d’une augmentation de recharge de la batterie.

La déclinaison hybride de l’Accord fait partie de la plus récente offensive de voitures électrifiées du constructeur, qui vend déjà la Honda Clarity hybride rechargeable au Canada, et qui lancera cette année la Honda Insight 2019.