La Honda Civic Si 2019 débarque chez les concessionnaires

Article par Olivier Beaulieu

Le 1er novembre prochain, la Honda Civic Si 2019 débarquera chez les concessionnaires. Peu de modifications ont été apportées à la génération précédente, mais on note quelques améliorations fonctionnelles et esthétiques qui sont susceptibles de plaire aux automobilistes.

On ajoute au catalogue de couleurs de la Honda Civic Si 2019 deux choix supplémentaires, le blanc Platinum nacré et le jaune Tonic nacré. Cette dernière n’est disponible que pour le coupé Si. De plus, les lamentations des propriétaires causées par l’absence d’un bouton de volume physique ont visiblement eu raison du manufacturier alors qu’il annonce le retour d’un bouton pour quelques commandes majeures, dont le volume de la chaîne audio. Enfin, la connexion Bluetooth est simplifiée et améliorée.

Par ailleurs, le manufacturier annonce une augmentation de la taille des porte-gobelets, une meilleure sensibilité des commandes situées sur le volant ainsi qu’un « bouton de frein à main amélioré ».

Au chapitre de la motorisation, rien ne change. Le quatre cylindres turbo de 1,5 litre, qui propulse aussi l’Accord et le CR-V, développe ici 205 chevaux et un couple de 192 lb-pi. Certes, ces chiffres ressemblent étrangement à ceux du 2,4 litres atmosphérique de génération précédente, mais celui-ci profite d’un couple supplémentaire de près de 20 lb-pi. Ce couple se retrouve plus bas dans la plage de puissance et il est livré de manière plus constante. En plus d’un moteur turbocompressé, la Si se distingue par l’obtention d’une suspension sport. Le PDSF sans les frais de transport est de 28 990 $ pour la berline et de 29 090 $ pour le coupé.