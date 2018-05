La Honda Civic Si devient plus excitante en version HFP

Article par Sylvain Raymond

La Honda Civic Si représente certainement un bon compromis entre la Civic de base et la puissante Type R, à la fois en termes de design et de performance au quotidien. Tel que mentionné dans notre essai, elle demeure un choix rationnel pour ceux qui recherchent des sensations fortes au volant à peu de frais.

Si vous aimeriez quand même un peu plus de style et des améliorations techniques, voilà votre chance : Honda Canada ramène l’ensemble HFP – comme dans Honda Factory Performance.

Le changement esthétique le plus notable s’avère probablement le becquet orné de rouge qui ajoute de la sportivité au parechoc avant. La Honda Civic Si HFP 2018 arbore aussi des jupes latérales distinctives et des jantes en alliage HFP de 19 pouces au fini noir, sans oublier des écussons HFP noirs et rouges. À l’intérieur, les tapis de plancher HFP noirs et rouges s’agencent avec le levier de vitesses gainé de cuir aux coutures rouges.

Là où ça devient plus intéressant selon nous, c’est au niveau de la suspension, plus sportive et toujours doté du système d’amortissement adaptatif que l’on retrouve dans la Civic Si. On peut s’attendre à un roulement plus confortable dans la vie de tous les jours ainsi qu’à un meilleur équilibre en piste. Les nouveaux pneus Michelin Pilot Sport 4S aideront aussi dans ce domaine. Malheureusement, l’ensemble HFP ne comprend aucune modification du système d’échappement, ce qui fait que nous n’aurons pas le son plus agressif que nous espérions.

La Honda Civic Si HFP 2018 est en vente maintenant chez les concessionnaires canadiens en formats berline et coupé, les prix débutant respectivement à 34 390 $ et 34 790 $. Vous pouvez l’obtenir en noir, en blanc ou en rouge (coupé seulement). À propos, elle coûte 5 900 $ plus cher qu’une Civic Si ordinaire, ce qui semble un peu exagéré quand on regarde le contenu de l’ensemble HFP, mais bien sûr à vous de prendre la décision finale.