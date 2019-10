La Honda Fit se réinvente et devient hybride

Article par Guillaume Rivard

La quatrième génération de la Honda Fit, aussi appelée Jazz dans certains marchés, vient de faire son apparition au Salon de l’auto de Tokyo 2019.

Le plus grand changement est l’ajout d’une motorisation hybride en équipement de série (sous la nouvelle bannière « e:HEV »). Ceci permettra à la Fit de se démarquer des autres sous-compactes et aidera davantage Honda à atteindre son objectif d’électrifier les deux tiers de ses ventes mondiales d’ici 2030.

Malheureusement, on ne connaît pas encore les chiffres ni les détails techniques. Par ailleurs, Honda ne parle d’aucun autre moteur qui serait disponible.

On sait que la nouvelle Honda Fit sera commercialisée dès février au Japon puis un peu plus tard en Europe, mais les plans pour l’Amérique du Nord n’ont pas encore été annoncés. À suivre…

Différent styles

La structure de la Fit a été renforcée et son design extérieur a clairement évolué, bien que la silhouette demeure relativement la même. Les phares ultra modernes, la calandre remodelée, les roues très stylées et la nouvelle partie arrière retiennent le plus l’attention.

Les montants de toit avant sont deux fois plus minces que les anciens, ce qui améliorera la visibilité pour le conducteur. En option, ces montants et la ligne de toit au complet peuvent être d’une couleur contrastante. Un extérieur deux tons avec toit noir est aussi disponible.

À propos, la nouvelle vedette de la gamme est sans contredit la Fit Crosstar. Inspirée des multisegments, elle possède une garde au sol accrue, une calandre exclusive, des longerons de toit intégrés et un revêtement intérieur imperméable. Le HR-V doit-il commencer à s’inquiéter?

Habitacle connecté

Le nouvel écran tactile de la Honda Fit s’utilise comme une tablette ou un téléphone intelligent et comprend une série d’applications intégrées. Android Auto et Apple CarPlay sont aussi disponibles et un point d’accès sans fil à Internet est inclus.

L’instrumentation et la planche de bord redessinées présentent un look plus épuré et contemporain, tandis que les nouveaux sièges avant sont conçus pour fournir un meilleur soutien et un confort accru. Idem pour l’accoudoir central élargi. À l’arrière, la fameuse banquette Magic Seat de Honda a été repensée et davantage rembourrée.

La Fit ne perdra pas de sitôt son titre de championne de l’optimisation de l’espace parmi les petites voitures. Par exemple, le réservoir d’essence se retrouve maintenant au milieu du châssis, sous les sièges avant, afin de dégager un peu plus l’habitacle.

Le tout s’accompagne de la suite Honda Sensing comprenant entre autres une caméra avant de plus haute résolution et un système d’atténuation de collision amélioré. N’oublions pas l’ajout de la technologie Honda Connect, qui permettra une plus grande interaction entre la Fit et ses utilisateurs.