La Hyundai Elantra 2019 obtient une mise à jour radicale

Article par Michel Deslauriers

La génération actuelle de la berline Elantra est en vente depuis seulement le millésime 2017, mais elle reçoit déjà une mise à jour stylistique. Et les changements sont notables.

La berline Hyundai Elantra 2019 dispose d’une nouvelle partie avant avec des éléments de design effilés. Elle arbore désormais des blocs optiques triangulaires, un parechoc et une calandre plus agressifs ainsi qu’un capot avec plus de lignes de caractère. Entre temps, la partie arrière obtient des feux reformés et la plaque d’immatriculation a été repositionnée à la base du parechoc, éliminant la partie concave du couvercle de coffre, et la voiture bénéficie aussi de nouvelles jantes en alliage. La berline Elantra ressemble maintenant moins à la nouvelle Hyundai Accent, et un peu plus à la Hyundai Sonata.

Dans l’habitacle, on retrouve une planche centrale redessinée avec des bouches d’aération et des commandes de climatisation et d’audio plus sophistiquées, alors que l’affichage de conducteur a été repensé également.

L’Elantra est maintenant équipée de plus de caractéristiques de sécurité avancée. La prévention de sortie de voie et l’avertissement précollision frontale avec freinage autonome d’urgence et détection de piétons devraient faire son chemin dans les déclinaisons plus abordables, pas seulement les GLS et Limited. Une détection de somnolence du conducteur est une nouveauté, tout comme l’assistance de sortie sécuritaire qui émet une alerte lorsqu’un véhicule s’approche par-derrière tandis que des passagers tentent d’ouvrir une porte.

Aucun changement mécanique n’a été annoncé, signifiant que la berline Elantra sera toujours équipée d’un quatre cylindres de 2,0 litres à cycle Atkinson, développant 147 chevaux. On aura toujours droit à une boîte manuelle ou automatique. L’Elantra Sport propose un quatre cylindres turbo de 1,6 litre, développent 201 chevaux.

Les prix n’ont pas encore été dévoilés, mais la berline Hyundai Elantra 2019 serait mise en vente cet automne.