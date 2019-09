La Jaguar F-Type rêve elle aussi d’un moteur central

Article par Guillaume Rivard

Une nouvelle génération de la Jaguar F-Type est déjà en préparation et il se pourrait qu’elle délaisse la tradition pour suivre l’exemple… de la Chevrolet Corvette 2020.

En effet, avant son départ, le design du design de Jaguar, Ian Callum, a travaillé avec son successeur sur une ébauche de la future F-Type et ce qu’ils ont envisagé, c’est un coupé radicalement différent avec un moteur en position centrale.

Fini le long capot abritant un gros moulin; ce dernier prendrait plutôt place derrière l’habitacle, juste devant l’essieu arrière. L’idée est bien sûr d’optimiser la répartition des masses pour rendre la F-Type plus agile et plus performante.

Devenant plus large et plus basse, avec un style plus agressif, la voiture sport de Jaguar ressemblerait au concept C-X75 qui a été lancé en 2010, mais abandonné à la dernière minute en raison des faibles ventes anticipées.

Ce n’est pas tout : des sources ont confié à Autocar que le moteur central en question ferait partie d’un groupe motopropulseur hybride à rouage intégral.

La F-Type sera modernisée pour l’année-modèle 2021 et sa remplaçante n’est attendue que trois ans plus tard, selon nos informations. La possibilité qu’elle conserve la forme d’un coupé à moteur avant et à roues motrices arrière existe encore. Une décision quant à sa future orientation devrait néanmoins être prise et confirmée plus tôt que tard.

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que Jaguar voit un avenir pour la F-Type et qu’elle ne songe pas à la remplacer par un autre modèle différent, pour ne pas dire… un VUS.