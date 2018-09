La Jaguar XE SV Project 8 devient la berline de production la plus rapide

Article par Olivier Beaulieu

Dans la catégorie des berlines sportives de luxe, la lutte est féroce et les consommateurs visés sont à la fois attirés par un luxe unique, mais aussi par une conduite exaltante pour une expérience de consommation unique. Alors lorsqu’un constructeur se lance dans un projet comme l’a fait Jaguar avec sa XE SV Project 8, nul besoin de vous dire que le résultat est à couper le souffle!

Il y a quelques mois, le manufacturier mettait à l’essai sa berline sportive sur la célèbre piste du Nürburgring où il a inscrit un record de rapidité dans sa catégorie avec un temps remarquable de 7 min 21,23 s! Cette semaine, le manufacturier annonce que sa voiture la plus racée jamais construite devenait la berline de production la plus rapide sur le globe. Pour détenir ce record, l’équipe de Jaguar a franchi la ligne d’arrivée du circuit de WeatherTech Raceway Laguna Seca en Californie avec un temps de 1 min 37,54 s. De plus, la voiture boucle le 0-100 km/h en 3,7 secondes et atteint une vitesse maximale de 320 km/h!

Pour réussir cet exploit, l’équipe mécanique a procédé à quelques modifications uniques à la Project 8. On a ajusté considérablement la suspension, le système de freinage et on a ajouté à la voiture un différentiel arrière largement modifié. Il faut également savoir que l’appellation Project 8 est offerte en deux déclinaisons, soient une berline à quatre places comportant des sièges de performance dotés de cadres en magnésium ou bien une version équipée de seulement deux sièges faits de fibre de carbone et équipés de harnais de sécurité.

La Jaguar XE SV Project 8 est produite en seulement 300 exemplaires et sera entièrement assemblée à la main au centre technique SV de Coventry. Elle est équipée d’un moteur V8 suralimenté de 5,0 litres et d’une boîte automatique à huit rapports. Le prix de détail annoncé par le fabricant au Canada est de 208 800 $. Mais qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour avoir la berline de production la plus rapide entre les mains…