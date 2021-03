La Journée Miracle se transporte dans la région

Une équipe de bénévoles de l’événement Miracle, qui se déploie dans la Grande région de Montréal, se déplacera aussi à La Prairie, Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine pour récolter des denrées non-périssables laissés sur le pas des portes des résidences, le samedi 13 mars, dès 10h.

Les participants doivent d’abord enregistrer leur don sur le site Web de la collecte, afin que les membres puissent savoir où se rendre.

«Ce ne sera pas une collecte porte-à-porte», précise Rodrigo Schammass, capitaine de l’équipe de la région de Candiac. Ils se présenteront aux adresses inscrites seulement, et ce, afin de respecter les mesures sanitaires.

Happé par la générosité démontrée lors de la première édition tenue le 13 septembre, le résident de Delson souhaitait s’impliquer plus activement à l’occasion de la seconde collecte. Une dizaine de bénévoles l’a rejoint.

«Ç’a touché directement mon cœur. Ce n’est pas tout le monde qui était au courant de cet événement, alors quand on ramassait des dons à une résidence, les voisins autour embarquaient dans le mouvement et nous offraient des denrées», raconte celui qui souhaite créer un sentiment d’appartenance dans la communauté.

La nourriture et les produits récoltés seront acheminés aux banques alimentaires locales pour aider les personnes dans le besoin.

Le mouvement Miracle est né d’une initiative populaire menée par des résidents de Montréal, Laval et de la Rive-Sud, peut-on lire sur le site Web de l’événement.

«Ce sera bien plus qu’une collecte de denrées alimentaires. Ce sera une célébration de la bonté et de la bienveillance à l’échelle de la ville. Les barrières seront soulevées, des liens seront tissés, la vie des gens sera illuminée, promet-il. Il s’agit d’un événement sécuritaire, socialement distant et valorisant pour la communauté.»

En 2020, plus de 2 000 bénévoles ont ramassé près de 25 000 kg de denrées à plus de 10 000 portes, rapporte l’organisation.

