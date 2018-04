La Kia Optima 2019 est enfin dévoilée

Article par Sylvain Raymond

Le constructeur coréen Kia a profité du Salon de l’auto de New York afin de présenter la Kia Optima 2019 légèrement remaniée. Ces changements permettront à la berline intermédiaire du constructeur de demeurer concurrentielle en attendant la prochaine génération. La Kia Optima 2019 a la difficile tâche de rivaliser avec des berlines telles que la Mazda6, la Toyota Camry, la Honda Accord et la Ford Fusion, mais depuis quelque temps, ses lignes simplement magnifiques lui ont toujours permis de bien tirer son épingle du jeu.

Côté style, les designers sont restés collés au design de l’actuelle Optima, mais on remarque quelques éléments dérivés de la Stinger, notamment les phares de jour à DEL. L’Optima était déjà jolie, elle le sera encore plus pour 2019, notamment avec l’ajout de jantes de 16 pouces et une calandre au fini gris mat dans le cas de la Optima LX, la livrée de base. Une nouvelle couleur, Rouge passion, fait aussi son apparition cette année. Bien entendu, la SX demeure la plus sexy avec ses roues de 18 pouces et son ensemble aérodynamique.

À bord, on a légèrement remanié la planche de bord de la voiture afin de moderniser son apparence. Les acheteurs pourront opter cette année pour des sièges en cuir bicolore rouge et noir. La grande nouveauté, c’est l’arrivée d’un système multimédia UVO de nouvelle génération qui intègre cette fois Android auto et Apple CarPlay.

Un nouveau moteur turbo?

Côté motorisations, on a toujours droit de série au moteur quatre cylindres de 2,4 litres développant 185 chevaux alors que la version SX, la plus sportive, a droit au moteur turbocompressé de 2,0 litres livrant 245 chevaux. Aux États-Unis depuis quelques années, le constructeur propose également un moteur turbo de 1,6 litre de 178 chevaux, mais sa venue au Canada n’est cependant pas confirmée.

Quant à la version S, elle dispose d’un peu plus d’équipement de série incluant notamment de nouveaux phares antibrouillards à projecteur, de feux arrière à DEL, un échappement double, une calandre noire brillante et jantes en alliage de 18 pouces. À bord, le démarreur à bouton-poussoir est maintenant de série.

Assemblée à l’usine Kia de West Point en Géorgie, la Kia Optima 2019 sera vendue dès l’automne 2018. Les prix canadiens ainsi que les détails sur les versions hybride et hybride rechargeable seront connus ultérieurement.