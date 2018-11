La laitue romaine à éviter

Crédit photo : Pixabay

L’Agence de la santé publique du Canada demande aux Québécois et aux Ontariens de ne plus consommer de laitue romaine, qu’elle soit dans un mélange à salade ou non, alors que des infections à la bactérie E.coli ont été rapportés.

«À l’heure actuelle, les données issues de l’enquête en Ontario et au Québec donnent à penser qu’il y a un risque d’infection à E. coli associé à la consommation de laitue romaine», fait savoir l’agence de santé fédérale dans un communiqué de presse.

Selon le communiqué, les gens touchés auraient consommé de la laitue à la maison, dans des salades préparées et vendues en magasins ou dans des repas au restaurant ou des chaînes de restauration rapide.

Dix-huit cas ont été déclarés soit 15 au Québec et 3 en Ontario. Les personnes sont tombées malades entre la mi-octobre et le début du mois de novembre. Aucun décès n’a été constaté.

Cet avis de santé publique est en vigueur jusqu’à ce que l’ASPC en sache plus sur la contamination et «le mettra à jour à mesure que l’enquête canadienne évolue».

En juin 2018, un avis similaire avait été émis par le gouvernement canadien. La bactérie provenait alors de l’Arizona.

Symptômes liée à la bactérie E. coli

des nausées

des vomissements

des maux de tête

une légère fièvre

de violentes crampes d’estomac

des diarrhées liquides ou sanglantes

Source: Agence de la santé publique du Canada