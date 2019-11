La Lexus LC 500 débarque avec une version cabriolet

Article par Frédéric Mercier

Après avoir fait écarquiller bien des yeux avec le dévoilement de sa LC 500, Lexus nous refait le coup avec le LC 500 Cabriolet 2021, dévoilé en primeur mondiale au Salon de l’auto de Los Angeles.

Avec un design tout aussi spectaculaire que le modèle régulier, la LC 500 Convertible 2021 est également équipée de la même motorisation. On a donc affaire à un puissant V8 de 5,0 litres développant 471 chevaux et 398 livres-pied de couple. Jumelée à une boîte automatique à 10 rapports, cette mécanique promet des performances assez solides merci, et ce malgré le poids du véhicule, qui frôle les 4500 livres.

Tandis que le modèle à toit rigide est également offert avec une motorisation hybride, nous avons obtenu la confirmation que ce ne sera pas le cas pour cette nouvelle version décapotable. Une question d’espace en raison du toit rétractable, nous dit-on.

Parlant du toit, celui-ci peut être retiré ou remis en place en environ 15 secondes. Il est même possible d’effectuer ces opérations pendant que le véhicule est en marche, et ce jusqu’à une vitesse de 50 km/h.

Lexus n’a pas encore confirmé le prix de ce nouveau modèle, mais ne vous attendez pas à une aubaine. À titre indicatif, le LC 500 régulier est vendu à partir d’un peu plus de 100 000 $. Les premiers exemplaires de la LC 500 Convertible arriveront chez les concessionnaires québécois au cours de l’été 2020.