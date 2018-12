La Lincoln Continental avec les portes-suicide ne viendra pas au Canada

Article par William Clavey

Plus tôt cette semaine, on vous avait partagé une rutilante Lincoln Continental équipée de magistrales portes-suicides, semblable à l’iconique bagnole de John F. Kennedy. Certes, elle est superbe, et à nos yeux, illustre merveilleusement bien la direction que la marque Lincoln doit prendre afin de s’affirmer dans cette industrie agressive. Hélas, l’auto ne sera pas vendue ici.

Un nombre trop limité

Selon Christine Hollander, directrice des communications chez Ford du Canada, cette mouture de la Continental est tellement niche, et se vendra en quantité tellement limitée, qu’il est difficile de justifier ses ventes sur notre marché.

En effet, lors de son annonce officielle, Lincoln a déclaré que seulement 80 exemplaires seraient commercialisés pour l’année 2019, avec une quantité « limitée » qui continuera en 2020. Surtout, avec un prix de détail à plus de 100 000 $ US, elle est en effet très nichée!

De plus, les ventes de Lincoln Continental en général ne sont pas superbes. Introduite en 2016, seulement 1 156 voitures furent vendues au pays depuis sa renaissance. Au mois de novembre 2018, les ventes ont été en baisse de 25,5%, avec seulement 406 unités livrées au total.

Tout ça est un peu triste, car la Continental est une berline intermédiaire de luxe réussie, une bagnole qui, pour la première fois depuis des lunes, rehausse l’image de Lincoln et lui permet enfin de se distinguer dans le créneau. Mais avec l’intérêt diminuant des consommateurs envers les berlines, il n’est que normal que Lincoln soit hésitant d’importer les portes-suicides de ce côté-ci de la frontière par crainte qu’elle dorme dans les cours de concessionnaires.

Et vous, si une Continental du genre était disponible sur notre marché, seriez-vous preneur?