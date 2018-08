La livraison à domicile en voiture autonome est arrivée

Article par Olivier Beaulieu

Plusieurs craignent que la croissance des technologies contribue à la sédentarisation des modes de consommation et des habitudes de vie. Avec l’arrivée des voitures autonomes et des fonctionnalités entourant son utilisation, il est évident que les craintes de plusieurs se concrétisent. Le 16 août dernier, une startup spécialisée dans le développement des voitures autonomes du nom de Nuro s’est jointe au géant du détail Kroger pour offrir un service de livraison à domicile à l’aide d’un petit véhicule autonome.

Cette association vise à tester un service de livraison à domicile opéré par une voiture autonome dans la région de Scottsdale en Arizona. Cette technologie permet aux consommateurs de recevoir la livraison de produits de consommation offerts par la chaîne Fry’s, une division du géant de l’alimentation Kroger. Les consommateurs peuvent passer leur commande et recevoir le tout dans la même journée ou bien le lendemain moyennant des frais de 5,95 $ par livraison. On n’indique cependant pas si la livraison est offerte 24/7 ou seulement durant les heures d’ouverture de la succursale Fry’s. Le véhicule peut transporter un total de 12 sacs d’épicerie de taille moyenne répartis dans deux compartiments.

Pour le moment, ce service n’est offert que dans un petit quartier de la ville de Scottsdale, puisque l’Arizona est l’un des rares territoires où le transport en voiture autonome est autorisé et encadré par la loi. Si la période de test est concluante, Nuro et Kroger n’écartent toutefois pas l’option d’étendre ce service à d’autres régions et ainsi offrir une expérience de consommation unique sur le marché.