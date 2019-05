La mairesse Sylvie Parent souligne l’importance des médias locaux

Crédit photo : Gravité Média

Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias du 26 avril au 5 mai, la mairesse de Longueuil Sylvie Parent se prononce sur l’importance des médias locaux qui ont, à ses yeux, toujours leur «raison d’être».

Celle qui est élue au conseil municipal de Longueuil depuis 2009 est à même de témoigner de l’évolution qu’a connue le milieu de la presse locale au cours des dix dernières années.

Si des changements ont grandement bouleversé les médias, un fort sentiment d’attachement demeure entre les citoyens et leur média local, remarque-t-elle.

«On se plaît à dire que Longueuil, c’est une grande ville, mais c’est une petite communauté, exprime-t-elle, dans une entrevue exclusive accordée à Gravité Média. Il y a comme des relents historiques de petites villes très proches des médias, qui informaient le citoyen dans le day to day, pour savoir ce qui se passe dans la vie municipale. Et ce lien est encore là.»

Mme Parent donne en exemple les citoyens qui lui parlent régulièrement de la chronique qu’elle publie dans Le Courrier du Sud.

«Ils disent à quel point [les médias écrits et sur le Web] les informent sur les grandes décisions, mais aussi sur les petites… sur toutes les activités qui se déroulent dans la ville.»

Les réseaux sociaux: un complément

Du virage numérique qu’ont entrepris les médias découle une information en continu qui plaît au citoyen qui souhaite être informé en temps réel, croit la mairesse.

Une nouvelle réalité à laquelle les villes doivent s’ajuster.

«Parfois, ce sont de bonnes nouvelles, d’autres sont plus difficiles à transmettre ou à recevoir pour le citoyen. Donc, il faut savoir interagir beaucoup plus rapidement.»

À cet égard, les réseaux sociaux ont également entraîné leur lot de changements. Dès l’instant où une municipalité se dote d’une page Facebook ou d’un compte Twitter, des employés doivent pouvoir répondre aux interrogations des citoyens.

Loin d’être une compétition aux médias locaux, cette voie qu’ont empruntée les municipalités s’avère un complément, estime Mme Parent.

«Les villes doivent les utiliser. On sait que c’est une façon d’aller rejoindre un plus grand auditoire et de communiquer un message, avance-t-elle. Les réseaux sociaux viennent compléter l’offre de services.»

Il s’agit aussi d’un moyen de transmettre l’information «en toute transparence. C’est ce qui est souhaitable en 2019.»

Aide sous plusieurs formes

Avec le monde des médias en pleine mutation, le gouvernement fédéral a déjà promis diverses formes d’aide, telles que le crédit d’impôt sur la masse salariale. Les critères exigés pour y avoir droit n’ont toutefois pas encore été dévoilés.

Questionnée quant à une forme d’aide que pourrait apporter l’Agglomération, la mairesse note que Longueuil offre déjà un soutien aux médias de la région, par le biais d’ententes de publicité ou de contenu.

«Les gouvernements doivent se poser la question sur la pérennité de nos médias locaux. Ce n’est pas vrai que toutes les villes ont des médias nationaux qui suivent ce qui se passent, pour faire la promotion des bons coups et faire avancer des dossiers, illustre-t-elle. Les médias locaux ont leur raison d’être. J’espère que les élus de tous les paliers de gouvernement auront cette sensibilité aussi. Parce que ça fait partie du quotidien.»

Cinq solutions de transport interreliées

Gravité Média a profité de l’entrevue pour interroger Mme Parent sur quelques sujets d’actualité.

Parmi les grandes priorités en matière de transport pour l’agglomération, Mme Parent n’a pu identifier quel projet devrait voir le jour advenant qu’un seul se concrétisait.

«Je ne peux pas répondre à cela, car c’est interrelié. La ligne jaune désengorgera notre centre-ville en pleine expansion et ça permettra aux gens à l’est d’avoir un transport collectif intéressant, indique-t-elle. Un tramway dans l’axe du boul. Taschereau permettrait une connectivité avec le métro et le futur REM. On veut que le REM ce soit un résultat probant, et pour ça, il faut mettre des mesures d’accessibilité.»

L’élargissement de l’autoroute 30 fait aussi partie de ces mesures, si l’on souhaite éliminer le «stationnement» sur l’autoroute à l’heure de pointe.

Quant au désengorgement de l’axe du chemin de Chambly et de la route 116, Mme Parent admet qu’il s’agit d’un problème récurrent auquel il faut trouver une solution permanente.

«On a une population grandissante, des entreprises de grande envergure qui choisissent de s’installer à Longueuil. Et ce n’est pas par hasard, relève-t-elle. On est bon dans ce qu’on fait. On a une belle évolution de notre développement économique. Ça vient avec des investissements qu’il faut faire en transport collectif.»

Appelée à commenter le débat entourant le projet de loi sur la laïcité, Mme Parent a dit préférer ne pas se prononcer. Elle juge qu’il faut laisser le temps aux élus à Québec de débattre et de consulter.

«Il y a des enjeux différents d’une ville à l’autre et Québec doit répondre aux préoccupations de l’ensemble des villes, se faire une tête. Je suis confiante que le gouvernement arrivera avec une solution qui permettra le meilleur encadrement.»

Tout au long de la semaine, des capsules de l’entrevue de Mme Parent seront partagées sur notre page Facebook.