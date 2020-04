La Maison de la famille Kateri continue d’accompagner parents et enfants

La Maison de la famille Kateri a pour mission d’accompagner les familles du territoire afin qu’elles se sentent bien et soient épanouies. Son rôle est d’autant plus crucial par les temps qui courent.

C’est désormais par le biais de publications sur sa page Facebook (capsules et messages) et de vidéoconférences qu’elle garde le lien avec les familles du territoire, généralement référées par le CLSC. Le calendrier des activités de la semaine y est publié.

«Il nous a fallu arrimer tout ça, s’équiper en télétravail», raconte la directrice de l’organisme à La Prairie, Katy Normand.

Les conférences vidéo du jeudi, animées par les intervenantes, s’adressent aux parents. Les sujets sont choisis en fonction de leurs préoccupations. Ceux-ci peuvent également avoir des discussions en privé pour parler de certains problèmes qu’ils vivent.

Les conférence vidéo du vendredi permettent aux enfants de se retrouver virtuellement. Le 24 avril, ils étaient invités à prendre une collation, déguisés en superhéros.

Aide variée

«Certaines familles vont bien, d’autres moins, remarque Mme Normand. On les accompagne, on les écoute et on les soutient. On ne sait pas combien de temps la situation va durer et il n’est pas question de les laisser tomber.»

Des parents qui ne se sentent pas outillés pour aider les enfants dans leur cheminement scolaire, des mamans monoparentales qui se sentent jugées par qu’elles amènent leur enfant à l’épicerie, des enfants stressés par la suite de choses; toutes ces situations peuvent être vécues. La proximité en appartement où toute la famille cohabite désormais 24 heures sur 24, la violence et les problèmes de consommation qui s’accentuent pendant ce confinement peuvent aussi ressurgir.

«On essaie de partager des stratégies et des astuces», explique la directrice.

Dans certains cas, la Maison de la famille Kateri peut référer les familles à la Ligne parents, accessible pour de l’écoute et des références 24h sur 24, 7 jours sur 7 au 1 800 361-5085. Celle-ci est une initiative de la Fédération québécoise des organismes communautaires famille, dont est membre l’organisme de La Prairie.

«On est là pour briser l’isolement des familles.» -Katy Normand, directrice

Les services de la Maison de la famille sont gratuits. Pour la joindre en ce moment, le mieux est de la contacter par message sur Facebook.