La Maison des aînés de La Prairie présente La Cour en délire

Crédit photo : Gracieuseté

Des comédiens de la Maison des aînés de La Prairie mettent en scène des causes juridiques «loufoques et délirantes» dans une pièce de théâtre intitulée La Cour en délire.

La pièce écrite et mise en scène par Michel Barbeau est décrite comme une comédie à sketchs. Le scénario prend place à la Cour des petites créances.

Le spectacle sera présenté au théâtre du Vieux-La Prairie les vendredis 8 et 15 mars ainsi que les samedis 9 et 16 mars, à 20h, et les dimanches 10 et 17 mars, à 14h. Le coût des billets est de 17$ chacun.

Les réservations se font par téléphone au 450 444-6736.