La majorité des décès sont survenus dans six CHSLD

La majorité des décès de COVID-19 sont survenus dans six CHSLD de la province. Le gouvernement entend ainsi poursuivre à concentrer ses efforts pour protéger les personnes les plus vulnérables dans cette crise, soit les aînés.

Lors de son point de presse jeudi, le premier ministre François Legault a identifié les six CHSLD où le nombre de décès est le plus significatif: CHSLD Sainte-Dorothée à Laval (16), Centre hébergement Notre-Dame-de-la-Merci à Montréal (13), Centre d’hébergement Lasalle (7), Centre d’hébergement Alfred-Desrochers à Montréal (5), CHSLD Laflèche en Mauricie (20), CHSLD Lapinière à Laval (10).

«C’est là que la situation est critique», a-t-il soutenu.

Ainsi, ce sont 106 personnes décédées de la COVID-19 qui étaient des résidents de CHSLD.

Le gouvernement a annoncé l’ajout dans les derniers jours de 450 médecins, ainsi que 1000 infirmières et autres membres du personnel de la santé dans les CHSLD.

Il a assuré que lorsqu’il y a un cas de COVID-19 dans un CHSLD, la famille est contactée.

99% des décès: 60 ans et plus

Une proportion de 99% des 242 personnes décédées de la COVID-19 étaient âgées de 60 ans et plus; 90% des personnes décédées avaient au moins 70 ans.

Chez les cas de 60 à 69 ans, M. Legault a précisé que presque la totalité étaient aux prises avec des problèmes de maladies chroniques.

«Ça montre où l’on doit mettre notre attention», a-t-il résumé.

Le premier ministre a rappelé que les aînés n’ont pas plus de chance d’être infectés, mais qu’ils sont plus à risque de complications graves s’ils sont atteints de la maladie.

Prime pour les employés des résidences privées

Le gouvernement a annoncé que les infirmières et autres membres du personnel soignant des résidences privées auront droit aux mêmes primes que celles accordées à leurs homologues du réseau public.

Ainsi, les infirmières et infirmières auxiliaires auront droit à une prime de reconnaissance de 8%; les autres employés des milieux d’hébergement privés recevront une prime de 4%.

Rappelons que les préposés aux bénéficiaires œuvrant dans les milieux d’hébergement privés recevront une compensation qui prendra la forme d’une prime de 4$ par heure travaillée.

«Ce sont des primes plus que méritées», a signifié François Legault.

Relâche pour Pâques

Il n’y aura pas de point de presse de M. Legault et ses collègues le dimanche de Pâques.

Comme à l’habitude à la conférence du samedi, la vice-première ministre Geneviève Guilbault remplacera M. Legault le 11 avril.

Merci du jour

François Legault a rendu un hommage à nos aînés.

«On a un devoir de mémoire à l’égard de nos aînés. Ils ont bâti le Québec, ils ont passé à travers des épreuves. Ils nous ont légué une société plus juste, plus riche, plus belle. On a le devoir de les protéger. Ça doit être la priorité de tous les Québécois.»

Bilan

216 décès, +42

10 912 cas confirmés, +881

1108 cas en Montérégie, +74

679 hospitalisations, +47

196 aux soins intensifs, +15