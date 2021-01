La majorité des mesures de confinement encore en place après le 8 février

Le premier ministre François Legault n’entretient pas de faux espoirs quant à un possible relâchement des mesures de confinement après le 8 février. La majorité d’entre elles demeureront en place, car «il n’est pas réaliste» de penser que les hospitalisations vont suffisamment baisser d’ici là pour cesser le délestage dans les hôpitaux, a-t-il affirmé en point de presse, le jeudi 28 janvier.

«La situation s’améliore, mais le nombre de personnes hospitalisées ne diminue pas assez. Ça ne nous permet pas de faire du rattrapage sur les chirurgies reportées», a fait savoir M. Legault qui a qualifié la situation d’angoissante. Aujourd’hui, 1 264 patients atteints de la COVID-19 , dont 80% sont âgés de 65 ans et plus, sont traités à l’hôpital.

«Néanmoins, il y aura certains assouplissements dans certaines régions», a convenu le premier ministre qui avait déjà abordé le sujet, le 26 janvier. Ceux-ci seront annoncés au courant de la semaine prochaine, a-t-il précisé.

Sans officialiser le prolongement du couvre-feu, M. Legault a souligné «qu’il fonctionne bien. Il réussit à rejoindre une clientèle difficile à convaincre qui se réunit dans les maisons».

Invité lors de la période des questions à préciser ses intentions, il a dit qu’il est «très possible que le couvre-feu perdure au-delà du 8 février, partout ou dans certaines régions».

Voyages

La seconde préoccupation du premier ministre demeure les voyages, particulièrement ceux prévus durant la semaine de relâche en mars. Aux parents qui planifient des vacances à l’étranger en famille, il a répété que «c’est une évidence qu’il ne faut pas le faire, car on se rappelle tous ce qui s’est passé à pareille date l’année dernière».

En aucun cas, leurs plans ne doivent inclure une personne âgée de 65 ans et plus qui n’habite pas sous le même toit, a-t-il martelé.

«On ne peut pas imaginer un grand-parent dans un chalet avec les autres membres de sa famille ou gardant ses petits-enfants pendant la relâche», a-t-il imagé.

Qui plus est, Québec aura moins de vaccins que prévu pour le moment, a fait savoir François Legault. Le portrait devrait changer dans la province «quand toutes les personnes de 65 ans et plus seront vaccinées», a-t-il dit.

Par ailleurs, le premier ministre a annoncé la tenue du journée spéciale de commémoration le 11 mars pour les victimes de la COVID-19. D’autres détails quant à sa tenue seront annoncés dans les prochaines semaines.