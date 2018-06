La Mazda MX-5 2019 reçoit plus de puissance!

Article par Olivier Beaulieu

Certaines petites voitures charment par leur conduite sportive et elles sont vendues à une somme relativement raisonnable. Lorsqu’il est question d’une décapotable estivale, on pense notamment à la Mazda MX-5, un roadster biplace vendu entre 30 000 $ et 40 000 $ par le manufacturier Mazda. En mars dernier, le Guide écrivait un article concernant une rumeur qui courait au sujet de la MX-5 qui recevrait quelques chevaux supplémentaires sous le capot. Eh bien, c’est confirmé! Selon un communiqué diffusé par Mazda ce matin, la MX-5 2019 recevra une motorisation 17% plus puissante. Youpi!

Jusqu’à présent, la MX-5 était mue par le moteur SKYACTIV-G, une mécanique de quatre cylindres en ligne de 2,0 litres développant 155 chevaux. Avec cette annonce, on apprend que ce même moteur offrira dorénavant 181 chevaux à 7 000 tr/min et un couple de 151 lb-pi à 4 000 tours, une amélioration considérable compte tenu du poids du véhicule.

Ces changements sont dus à plusieurs améliorations mécaniques de la part de l’équipe d’ingénierie. En 2019, la limite de révolution du moteur passe de 6 800 à 7 500 tr/min grâce à une diminution de la masse des pistons de 27 g chacune, à une reconfiguration du diamètre de l’échappement ainsi qu’à d’autres corrections mécaniques mineures. Par ailleurs, le rapport final de la boîte manuelle a été modifié de 3,454 à 3,583 de manière à offrir de meilleures performances et une expérience de conduite améliorée. Cela dit, les ratios de rapport n’ont pas été modifiés.

Enfin, l’édition 2019 connaît quelques changements esthétiques mineurs. Chez Mazda, on introduit notamment un toit souple brun, des jantes de 16 et 17 pouces noires, un volant télescopique, des portières plus faciles à ouvrir et des porte-gobelets plus faciles d’accès. Nous avons bien hâte de conduire cette nouvelle édition de la MX-5!