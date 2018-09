La McLaren Senna affronte des motocross pour promouvoir Forza Horizon 4

Article par Olivier Beaulieu

L’industrie des jeux vidéo est l’une des plus prolifiques du globe. On y présente des situations loufoques et bien souvent impossibles, le tout contrôlé par un consommateur qui vagabonde dans un univers plutôt réaliste et qui rêve de pouvoir accomplir de telles prouesses. Alors pour en faire la promotion, pourquoi ne pas mettre en scène une voiture exotique rare et des motocross qui exécutent des cascades toutes plus impressionnantes les unes que les autres? « Il faut éveiller les sentiments d’excitation et de rêve chez les joueurs! » C’est probablement dans cet ordre d’idées que l’équipe de promotion du prochain Forza Horizon 4 a mis en scène une McLaren Senna et trois motocross dans une course spectaculaire.

La vidéo promotionnelle présente ladite McLaren et trois motos dans ce qui semble être une course. On y aperçoit les motocross emprunter des chemins plus ou moins conventionnels, faire des pirouettes et s’aventurer dans de grands sauts alors que la Senna semble filer à toute allure vers la victoire. Et vers la fin, les images captées par la caméra se transforment tranquillement pour laisser place à des images en trois dimensions directement sorties du jeu vidéo.

Cette association entre le manufacturier et l’équipe de Forza ne date pas d’hier. On a vu par exemple la P1 apparaître sur la couverture de Forza Motorsport 5. Dans cette dernière édition, le jeu prendra place dans les rues du Royaume-Uni et les joueurs pourront choisir parmi une grande sélection de 450 voitures! La date officielle de sortie du jeu est le 2 octobre prochain.

Sous le capot de fibre de carbone de la Senna se cache un V8 biturbo de 4,0 litres qui développe 789 chevaux et un couple de 590 livres-pied. La voiture sera produite en 500 exemplaires seulement et on évalue son prix de détail à 1,4 million (dollars canadiens). Nul besoin d’appeler votre concessionnaire : toutes les Senna ont déjà trouvé preneur!